Vooralsnog onbekende personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag met een busje het pand van flexwerkplek DAAR in Rotsoord naar binnen gereden. Volgens eigenaar Bas Verweij is de schade aan de gevel "aanzienlijk".

De ramkraak vond rond 3.00 uur plaats. Getuigen zeiden dat het busje twee keer tegen de gevel aanreed en dat de daders met zijn tweeën waren. De dieven hebben een scherm en een computer buitgemaakt. "Ze hebben niet de hele boel leeggeroofd", aldus Verweij.

DAAR verhuurt ruimtes om te vergaderen en flexplekken voor zzp'ers. Verweij zegt dat er voor dieven niet zoveel te halen is. "Iedereen neemt zijn eigen laptop mee. De computer van onszelf hadden we expres uit het zicht gezet en in de hoek geduwd. Je gaat ervan uit dat er niet wordt ingebroken, maar dat is nu dus toch gebeurd."

Verweij had al plannen gemaakt om de entree van DAAR aantrekkelijker te maken. "Nu moet ik die plannen eerder uitvoeren", aldus Verweij.