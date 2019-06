Slagerij Zuilen aan de Prins Bernhardlaan moet op last van burgemeester Jan van Zanen vijf weken lang de deuren sluiten. Dit is besloten nadat de winkel voor de tweede keer in korte tijd is beschoten. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Maandagochtend en in de nacht van vrijdag op zaterdag is de slagerij onder vuur genomen. Na de tweede beschieting is ook een verdacht pakketje voor de deur van de winkel gevonden. Mogelijk gaat het om een explosief. Het pakket is veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Volgens het AD is Van Zanen zaterdagochtend in Zuilen geweest om te spreken met buurtbewoners.

Vrijdag kregen twee Utrechtse ondernemers uit Lombok ook al te horen dat ze vijf weken lang de deuren dicht moeten houden. Ook in deze beide gevallen is de aanleiding dat de panden zijn beschoten.