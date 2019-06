Burgemeester Jan van Zanen gaat de twee panden sluiten die in de nacht van dinsdag op woensdag in de Utrechtse wijk Lombok werden beschoten.

De panden worden voor vijf weken gesloten op advies van de politie, meldt een woordvoerder van de burgemeester.

Er werd in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten in Lombok. Hierbij werd een vishandel geraakt aan de Laan van Nieuw Guinea en een restaurant aan het nabijgelegen Moskeeplein. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de beschietingen van de panden en een dodelijk schietincident in de nacht van donderdag op vrijdag, ook in Lombok. Hierbij kwam een 44-jarige man uit Utrecht om het leven.

Burgemeester Jan van Zanen is vrijdagmiddag in Lombok geweest om te praten met de mensen in de wijk. Van Zanen laat weten dat hij begrijpt dat dit bij mensen niet in de koude kleren is gaan zitten.

Dader schietincident Kanaalstraat nog voortvluchtig

De politie kreeg donderdag omstreeks 21.20 uur de melding dat er was geschoten in de Kanaalstraat ter hoogte van de Balistraat. Toegesnelde agenten troffen een zwaargewonde man aan. Zij probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.

Het schietincident leidde tot grootschalige inzet van hulpdiensten. Zo werd er een helikopter ingezet en is er forensisch onderzoek en een buurtonderzoek gedaan.

De dader, die tussen de twintig en dertig jaar oud moet zijn, is gevlucht en nog niet aangehouden.

Onderzoek naar mogelijk verband tussen schietincidenten

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijk verband tussen de beschietingen van de panden, meldde de politie vrijdag.

Er is momenteel nog geen verband aangetoond. Ook zijn er nog geen verbanden gevonden met eerdere liquidaties, maar dit wordt niet uitgesloten.

Het dodelijke slachtoffer van de recentste schietpartij had eerder die dag ruzie met een andere man op de Sumatrastraat. Agenten hebben de twee toen uit elkaar gehaald en identiteitsgegevens genoteerd. De politie onderzoekt ook of er een verband is tussen deze twee incidenten.