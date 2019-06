Het UMC Utrecht heeft een nieuwe onderzoeksmethode toegepast waarbij medicatie voor eierstokkanker niet op patiënten wordt getest maar op mini-tumoren die in het lab zijn ontwikkeld. Dat meldt het UMC.

Volgens arts-onderzoeker Chris de Witte is eierstokkanker moeilijk te behandelen door grote verschillen per patiënt in het DNA van een tumor. "Zelfs bij een en dezelfde patiënt is het DNA in de tumorcellen niet overal gelijk", vertelt de Witte.

Mede-onderzoeker en oncoloog Ronald Zweemer vult aan: "Voor de behandeling van uitgezaaide eierstokkanker is dat echt ingewikkeld, want therapie slaat op de ene plek soms wel aan, maar op de andere niet."

Het UMC heeft samen met het Hubrecht Instituut een bio-bank opgesteld met mini-tumoren. De onderzoekers kweekten 56 mini-tumoren uit eierstokkankercellen van 32 patiënten. Deze mini-tumoren worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder onderzoek naar een behandelmethode van de desbetreffende patiënten.

Met bio-bank is behandeling toe te spitsen op patiënt

De ontwikkeling van een bio-bank biedt de mogelijkheid een behandeling toe te spitsen op de patiënt. Zweemer: "Het liefst zou je eerst in het laboratorium een aantal medicijnen testen op gekweekte eierstokkankercellen uit de tumor van deze patiënt. Het middel met het beste resultaat zou je vervolgens willen geven."

"Met deze levende bibliotheek kunnen we sneller schakelen tussen het lab en een individuele patiënt", aldus Zweemer. Daarnaast kan volgens de onderzoeker ook in het lab worden getest of medicijnen bij andere aandoeningen ingezet kunnen worden in de behandeling van eierstokkanker.

Werkzaamheid van medicijnen getest in groepen

"Tot nu toe wordt de werkzaamheid van medicijnen vooral in groepen getest op soms wel honderd patiënten", vertelt Zweemer. "Hopelijk is dat straks niet meer nodig."

Al eerder werd er met een soortgelijke behandelmethode als mini-tumoren gewerkt. Zo kweekten Utrechtse onderzoekers mini-organen waarbij de behandeling van taaislijmziekte werd onderzocht.