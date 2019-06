Klub Lange Mensen heeft donderdag de grootste verzameling lange mensen ter wereld bij elkaar gebracht. Volgens de organisatie kwamen 850 lange mensen bij elkaar in stadion Galgenwaard.

Het oude record, uit 2009, stond op 136 mensen en is dus ruim gebroken. Guinness Book of Records zal over een aantal weken bekendmaken of de poging ook officieel is goedgekeurd en opgenomen zal worden.

De recordpoging is onderdeel van het Europatreffen 2019 Utrecht. Lange mensen uit heel Europa zijn van 26 mei tot 2 juni te gast bij de KLM in Utrecht, en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en feesten.

De Klub Lange Mensen is een in 1958 opgerichte belangenorganisatie die zich inzet voor mensen die hoog boven hun medemens uitsteken. Ze maken zich bijvoorbeeld hard voor voldoende ruime inrichting van woningen, passende kleding en het ontwerpen van geschikte vliegtuigstoelen.