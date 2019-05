Bij werkzaamheden aan een dak van een woning in het Utrechtse stadsdeel Blauwkapel is maandagmiddag omstreeks 14.00 uur brand ontstaan in de spouwmuur. De brand was krap een uur later brand meester, meldt de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter.

De brand woedde op de Steve Bikostraat.

Door de locatie van de brand, de spouwmuur, was deze volgens de brandweer lastig te blussen. Daarom rukten extra eenheden uit, waaronder een "specialistische brandeenheid" uit Nieuwegein.

De precieze oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Niemand raakte gewond.