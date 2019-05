Scholieren in meer dan honderd landen vragen vrijdag opnieuw aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. In Nederland gebeurt dat in Utrecht, georganiseerd door Youth for Climate. Wij brengen de dag in beeld.

Om 12.00 uur begon het protest met een mars vanaf Park Nieuweroord bij Utrecht Centraal (Foto: Marc Duiker)

De scholieren dragen borden met leuzen als: "Climate change is real" en "Smelten weg" (Foto: ProShots).

En met "Er is geen tweede aarde" (Foto: ProShots).

De jongeren eisen dat de politiek meer maatregelen neemt in de strijd tegen klimaatverandering (Foto: ProShots).

De scholieren zijn geïnspireerd door de zestienjarige Greta Thunberg, die in augustus begon met een wekelijks protest bij het pand van het parlement in Stockholm (Foto: ProShots).

De jongeren eindigen vrijdag in het Wilhelminapark (Foto: ProShots).

De klimaatorganisatie hield eerder stakingen in Amsterdam en Den Haag (Foto: ProShots).

De klimaatmars is onderdeel van een internationale stakingsdag in honderd landen (Foto: ProShots).

(Foto: ProShots).

(Foto: ProShots).