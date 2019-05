Jan van Zanen wil nog een tweede termijn als Utrechts burgervader doorgaan. De VVD'er laat vrijdag via een schriftelijke reactie weten beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. De gemeenteraad dient nu over zijn herbenoeming te beslissen.

"Graag zou ik mij willen blijven inzetten voor alle Utrechters en voor onze prachtige stad en regio. Het is aan de gemeenteraad over een eventuele voordracht tot herbenoeming te spreken en te besluiten”, aldus Van Zanen.

Sinds 1 januari 2014 is hij burgemeester van Utrecht. Een burgemeester wordt in Nederland voor zes jaar aangesteld. De huidige termijn van Van Zanen loopt dus tot januari 2020, waarna een nieuwe termijn begint.

Nu Van Zanen heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn, gaat de gemeenteraad een commissie vormen met alle fractievoorzitters. Die commissie stuurt voor september een aanbeveling door naar de commissaris van de koning. Uiteindelijk moet de minister van Binnenlandse Zaken goedkeuring geven.

Van Zanen: 'Eervol om burgemeester van stad te blijven'

Van Zanen: "Het zou eervol zijn als mij de mogelijkheid wordt geboden burgemeester van deze stad te blijven. Zoals gezegd, het is aan de gemeenteraad met de herbenoemingsprocedure te beginnen."

Van Zanen begon in 1990 als lid van de gemeenteraad in Utrecht namens de VVD en was van 1998 tot 2005 wethouder van onder andere openbare ruimte, financiën en economische zaken van Utrecht. In 2014 volgde hij Aleid Wolfsen op als burgemeester. Sinds 3 juni 2015 is hij ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).