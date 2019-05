De brandweer heeft donderdagochtend een man gered die in een gat van drie meter was gevallen op een bouwplaats aan Rachmaninoffplantsoen in Utrecht.

Dit meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Hoe de man precies in het gat is beland, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder weten.

Het hoogtereddingsteam werd opgeroepen, maar onderweg kregen zij de melding dat de hulp niet meer nodig was. De brandweer had de man al bevrijd.

De man is uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht.