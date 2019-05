De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in een flat aan de Theemsdreef in Utrecht. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand vond plaats op de derde verdieping in een slaapkamer. De veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de bewoners op tijd veilig buiten stonden.

De brandweer meldt dat de brand aan de achterzijde was uitgeslagen. Na een uur had de brandweer de brand onder controle en is het pand geventileerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.