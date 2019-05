Kunstenaar Munir de Vries heeft een muurschuldering gemaakt op de muur van tbs-kliniek Van der Hoeven aan de Willem Dreeslaan in Utrecht. Hij sprak voor het ontwerp met bewoners van de wijk én bewoners van de kliniek.

De muurschildering was in opdracht van Spoken Art Community.

"Ik heb gesproken met mensen die zijn geboren en getogen in die wijk. Die er als jongetjes opgroeiden. Die vertelden dat er eerder een fabriek waar lijm van dierenbotten werd gemaakt was gevestigd. Dat gaf soms een ongelooflijke stank."

De Vries dook in de geschiedenis van het gebied en leerde over de bedrijvigheid. Langs de Vecht waren eerder veel bedrijven en die historie moest zichtbaar worden gemaakt. "Ook het groene van de wijk moest erin terugkomen en de transitie van vroeger naar nu. Toen ben ik gaan praten met patiënten uit de kliniek."

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. Hier leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven.

'Kliniek is plek van transitie'

"Ook zij vertelden dat het een plek van transitie was", aldus De Vries. "Zij komen op een bepaalde manier binnen en moeten zich ontwikkelen: dat heeft parallellen met de omgeving. Daar heb ik een combinatie van gemaakt in mijn ontwerp voor de muur."

De schildering was in een week af, maar een week voordat hij begon had De Vries nog geen ontwerp. "Je moet ook kijken wat past in de omgeving en op dit gebouw. Het is natuurlijk wel een plek met een bepaalde lading. Gelukkig waren Spoken Art en de kliniek zelf tevreden met het ontwerp."