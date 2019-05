De Universiteit Utrecht (UU) verplaatst de tentamens van 28 mei wegens de ov-staking. Door de staking kan er niet gegarandeerd worden dat studenten en docenten de UU kunnen bereiken. Er rijden de hele dag geen treinen in het hele land.

Een woordvoerder van de UU laat weten dat alle lessen en activiteiten met een verplicht karakter vervallen of niet verplicht worden gemaakt. Dit houdt in dat alle tentamens op de 28e verplaatst worden. Lessen die niet verplicht zijn of waarvan het zin heeft ze niet verplicht te maken gaan gewoon door.

Ook de Hogeschool Utrecht (HU) kijkt of het zin heeft om activiteiten op de 28e te verplaatsen. Dit zal waarschijnlijk woensdagochtend bekend worden gemaakt.

Op 28 mei wordt er door het treinpersoneel in Nederland en bij verschillende streekvervoerders gestaakt. Het is nog niet duidelijk of de streekvervoerders in Utrecht ook zullen staken. De werknemers leggen het werk de hele dag neer omdat ze willen dat de pensioenleeftijd wordt bevroren. De vakbonden willen dat het voor mensen met zwaar werk mogelijk blijft eerder met pensioen te gaan.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de busvervoerders in en om Utrecht ook zullen staken. Vervoerders U-OV en Connexxion zeggen dat reizigers de websites in de gaten moeten houden.