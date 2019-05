Binnenland Tot negen jaar geëist voor voorbereiden moordpoging op broers in Utrecht Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag negen en zeven jaar cel geëist tegen respectievelijk Don H. (40) en Frans M. (45) voor de voorbereiding van de mislukte moorden op de criminele broers Chahid en Chafik Yakhlaf in Utrecht in november 2015. Chahid werd later dat jaar alsnog doodgeschoten.