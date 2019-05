De tbs met dwangverpleging tegen de 45-jarige Pascal F. is maandagmiddag met twee jaar verlengd. De man werd in 2005 veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor de moord op de studente Nadia van de Ven (25).

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat verlenging in het belang is van de maatschappelijke veiligheid.

Eerder bepaalde het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de man op zogenoemd transmuraal verlof mag. Dat houdt in dat hij buiten de kliniek mag wonen, maar nog wel onder toezicht staat van de tbs-kliniek.

Uit het schriftelijk adviesrapport van de betrokken kliniek, De Rooyse Wissel, blijkt dat de behandeling "stabiel" en positief" verloopt. Toch kampt de man volgens de kliniek nog altijd met een stoornis en is de kans op herhaling nog aanwezig.

Van de Ven (25) werd in 2002 vermoord in het Utrechtse studentenhuis waarin zij woonde. Haar destijds 29-jarige huisbaas F. schoot met zijn Uzi pistoolmitrailleur in totaal vijf keer op haar. Ruzies over het houden van katten in huis en het plaatsen van fietsen op de gang waren aanleiding voor de moord.