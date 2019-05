Een 21-jarige man uit Leersum is zondag aangehouden voor de mishandeling van een man op de Predikherenstraat in Utrecht. Dat meldt de politie maandag in een persbericht.

Een 26-jarige vrouw stuitte bij het verlaten van haar woning een man die ten onrechte beweerde ook op dat adres te wonen. Zij schreeuwde, waarna haar vriend naar beneden kwam.

De verdachte sloeg de man, waarna de twee met elkaar in gevecht raakten. Omstanders wisten de mannen uit elkaar te halen, en even later konden agenten de verdachte aanhouden.

Toen agenten de verdachte fouilleerden, vonden ze een OV-chipkaart en een aantal telefoons afkomstig van diverse diefstallen.

In alle gevallen is aangifte gedaan.