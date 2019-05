De gemeente begint in de eerste week van juni met de werkzaamheden aan de Laan van Chartroise in Ondiep in Utrecht. Deze aanpassingen moeten de veiligheid voor fietsers en overstekend verkeer vergroten.

De bushaltes moeten ook toegankelijker worden. Er moet meer ruimte voor fietsers komen en een rood fietspad. Ook worden de fietsstroken verbreed waar mogelijk.

Bij de kruising met de Abrikoosstraat en de Palissanderstraat is nu geen fietsstrook, maar die komt er wel zodat er een doorgaande route ontstaat. Datzelfde gebeurt bij de kruising met Ondiep. De bushaltes worden aangepast zodat die beter toegankelijk zijn.

Gemeente besloot weg aan te passen na klachten bewoners

De gemeente heeft besloten de weg aan te passen na klachten van bewoners. Bewoners hebben in 2017 een petitie opgezet omdat het vooral onveilig zou zijn voor fietsende en overstekende kinderen. De initiatiefnemers waren al jaren in gesprek met de gemeente over de aanpassingen.

De werkzaamheden starten in de week van 3 juni. In deze week wordt de Laan van Chartroise tot aan de Thorbeckelaan ongeveer 1,5 dag afgesloten. Daarna worden de bushaltes aangepast. Hiervoor worden delen van de weg afgezet. In de week van 8 juli wordt de Laan van Chartroise nog een week afgesloten tot aan de Thorbeckelaan.

De werkzaamheden moeten half juli zijn afgerond.