Wethouder Linda Voortman heeft zaterdag op het Jaarbeursplein de drie genomineerden voor de Annie-Brouwer Korf-prijs 2019 bekendgemaakt. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die zich sterk maken voor de acceptatie en de zichtbaarheid van de roze gemeenschap in Utrecht.

De genomineerden dit jaar zijn PANN, verschillende Utrechtse studentensportverenigingen samen met de Sportraad Utrecht en Games4Diversity. PANN is een organisator van feesten en draagt volgens de jury van de Annie-Brouwer Korf-prijs al sinds 1969 bij aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI+-jongeren.

"Het project dat PANN heeft ingediend voor de Annie Brouwer Korf-prijs heet PANN voor (G)oud. Dat is een project waarmee dagjes uit worden georganiseerd voor zegenoemde roze ouderen. Hiermee wordt getracht de eenzaamheid onder die groep te doorbreken en de huidige jeugd van PANN en die van vijftig jaar geleden met elkaar te verbinden, aldus de organisatie van de prijs.

Verschillende Utrechtse sportverenigingen zijn samen met de Sportraad Utrecht eveneens genomineerd. Binnen de sport komt homoseksualiteit en genderidentiteit volgens de jury vaak niet ter sprake. "Om dit binnen de vereniging bespreekbaar te maken, hebben de besturen van de verenigingen USVV Odysseus '91, USRS, USHC, TC De Uithof, STUdance en USV Protos in 2014 besloten om een front te vormen om dit aan te pakken", aldus de jury.

Derde genomineerde is Games4Diversity

Tot slot is Games4Diversity genomineerd voor de Annie-Brouwer Korf-prijs. De jury: "Games4Diversity zet zich al jaren in om de diversiteit binnen videogames in brede zin te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om diversiteit van de personages in de game, maar ook van de spelers en game ontwikkelaars".



De genomineerden van de prijs werden bekendgemaakt voorafgaand aan de vierde editie van de Walk of Love.

Annie Brouwer-Korf was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. In die periode heeft ze zich ingezet voor de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen in de stad en daarbuiten. In 2017 overleed zij.