Het Leger des Heils heeft donderdag een laagdrempelige 24-uursopvang voor thuislozen aan de Oudwijkerveldstraat geopend. Wethouder Maarten van Ooijen opende de opvang samen met bewoonster Evelien.

De 24-uursopvang vangt volwassenen op die uit een situatie van dakloosheid komen. Ze krijgen een eigen studio, basisbenodigdheden en een persoonlijk begeleider.

Daarnaast is er is er een werkcoach, trajectmanager en financieel specialist aanwezig. Op de opvang is 24 uur per dag ondersteuning mogelijk. Het doel van de laagdrempelige opvang is om naar zelfstandig wonen toe te werken.

De opvang zat in het verleden al gevestigd in een pand aan de Oudwijkerveldstraat 120. Het oude pand werd afgebroken toen bleek dat het zodanig vervallen was dat renovatie geen optie meer was, er is een nieuw pand voor in de plaats gekomen.

De opvang zat tijdelijk gevestigd aan de Maliebaan.