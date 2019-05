De organisatie van de Utrecht Marathon compenseert de lopers van de kwart marathon. De deelnemers aan de afstand werden de verkeerde kant opgestuurd en kwamen uiteindelijk zelfs tussen het verkeer terecht.

Organisatie Golazo bood zondagavond al hun excuses aan voor de situatie en meldt nu dat het een deceptie was voor de deelnemers aan de kwart marathon. "Wij beseffen goed dat de deelnemers uitermate teleurgesteld zijn en wij als organisatie betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd. We willen daarom alle deelnemers aan de kwart Utrecht Marathon tegemoetkomen."

De organisatie biedt daarom alle deelnemers van de kwart marathon een gratis startbewijs aan voor dezelfde afstand voor de editie in 2020. Ook krijgen de deelnemers een gratis persoonlijk fotocertificaat van de afgelopen editie via de website van Marathon-Photos. Als deelnemers een 'medaille graveren' besteld hebben in het inschrijfformulier wordt dit teruggestort.