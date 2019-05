Economie Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen Met zonnepanelen die zijn geïntegreerd in het dak is het risico op brand het grootst. Uit een onderzoek naar branden met zonnepanelen bleek het vorig jaar in een derde van de gevallen te gaan om zogeheten indaksystemen waarbij de zonnepanelen de dakpannen vervangen, valt te lezen in een donderdag verschenen onderzoek van TNO.