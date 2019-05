De renovatie van 'de Flat met Toekomst' van Mitros aan de Camera Obscuradreef in Overvecht is afgerond. De laatste veertig woningen in de flat worden de komende weken opgeleverd, daarvan zijn er dertig klimaatneutraal.

Alle woningen in de flat zijn gasloos en hebben een verbeterde isolatie. De energie die de woningen gebruiken wordt opgewekt door vijfhonderd zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst.

Voor tien van de appartementen was niet voldoende ruimte op het dak voor zonnepanelen, deze zijn dus niet volledig klimaatneutraal.

De flat aan de Camera Obscuradreef is een zogenaamde Intervamflat, waar er zo’n 14.000 van in Nederland staan. Dit is de eerste in zijn soort die bijna helemaal klimaatneutraal is gemaakt.

Mitros en Bouwconsortium Nieuw Utrechts Peil (NUP) zeggen de lessen die ze bij de renovatie hebben geleerd te gaan gebruiken voor soortgelijke projecten, bijvoorbeeld de renovatie van 80 woningen aan de Van Brammendreef.