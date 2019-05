D66 en Student & Starter willen opheldering over de chaos die is ontstaan bij de marathon in Utrecht afgelopen zondag. Tijdens het evenement raakten honderden deelnemers van het parcours en renden zij de verkeerde afstanden.

Renners kwamen ook terecht tussen het openbaar vervoer, fietsers en auto’s.

De organisatie van de marathon is aan het onderzoeken hoe het fout kon gaan. Wel is ondertussen duidelijk dat deelnemers gecompenseerd worden. Hoe die compensatie er precies gaat uitzien is nog niet helder.

D66 en Student & Starter wil nu ook van de gemeente weten wat de rol van de overheid is geweest bij het sportevenement. De partijen stellen daarom donderdag vragen aan de wethouder.

Ze willen onder andere weten of de gezondheid van de renners in gevaar is gekomen door de extra kilometers die er gerend moesten worden en wat precies de oorzaak was.