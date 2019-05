Het aantal schadeclaims na autobranden in de provincie Utrecht is vorig jaar fors toegenomen. Het gaat om een stijging van 33 procent.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van claimcijfers van verschillende verzekeraars die het Verbond van Verzekeraars woensdag publiceerde. In 2018 zijn er in de provincie in totaal 367 schadeclaims binnengekomen.

Utrecht is de provincie waar de schadeclaims het meest gestegen zijn ten opzichte van andere provincies. Daarna volgen Groningen en Zeeland met een stijging van ruim 27 en 26 procent.

Landelijk is het aantal claims na autobranden gestegen met 8 procent. Het ging in totaal om een aantal van 4.359. Het grootste deel van de autobranden vond plaats in januari, vooral tijdens de jaarwisseling. Er is al sinds 2014 sprake van een onophoudelijke stijging in het aantal schadeclaims na autobranden.