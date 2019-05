Utrecht

Brand meester aan dak van woning in Blauwkapel

Bij werkzaamheden aan een dak van een woning in het Utrechtse stadsdeel Blauwkapel is maandagmiddag omstreeks 14.00 uur brand ontstaan in de spouwmuur. De brand was krap een uur later brand meester, meldt de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter.