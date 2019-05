Het renoveren van de wal- en kluismuren van de Utrechtse grachten kost meer geld dat begroot en gaat langer duren dan vooraf bedacht. De gemeente Utrecht gaat een extern onderzoek laten uitvoeren naar de kostenoverschrijding.

De gemeente begrijpt dat het een complex project is, maar vindt dat men er pas té laat is achter gekomen dat er meer geld nodig is.

"De wal- en kluismuren maken deel uit van de historische grachten", zegt wethouder Kees Diepeveen."De restauratie is een uniek en complex project; we graven in de middeleeuwen. Dat betekent ook dat er sprake is van complex projectmanagement."

"Ik constateer nu dat er niet op tijd gesignaleerd dat de financiën ontoereikend zijn en de planning niet langer haalbaar is als we op dezelfde voet verder gaan. Daarom laat ik nu een extern onderzoek uitvoeren."

Het externe onderzoeksbureau krijgt de opdracht terug te kijken naar de projectaanpak en vooruit te kijken naar onder andere de benodigde financiën, de projectaanpak en de bouwtechniek.

Gemeente kondigt maatregelen aan

De gemeente kondigt ook een aantal maatregelen aan. Zo wordt de projectsturing aangepakt en gaat de gemeente kijken of het werk niet stilgelegd moet worden in afwachting van het onderzoek.

Het is zeker dat de noodzakelijke werkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen worden voortgezet. Bij de Zandbrug en de Jacobibrug aan de Oudegracht wordt het werk ook afgemaakt.

Onderzoek zo snel mogelijk van start

Tussen het Hieronymusplantsoen en de Drift worden de geplande onderzoeken naar de technische staat tijdelijk stilgelegd omdat alternatieve bouwmethodes moeten worden onderzocht. Bijna twee derde van het totale project is op dit moment afgerond.

De gemeente laat weten dat ze zich realiseert zich dat bewoners en ondernemers gevolgen kunnen ondervinden van de mogelijke vertraging. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de voortgang van het project, wordt het externe onderzoek zo snel mogelijk gestart.