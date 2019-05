Afhaalrestaurant Toko Mitra aan de Lange Viestraat in Utrecht moet na ruim dertig jaar de deuren sluiten. De zaak zit in De Planeet maar de verhuurder heeft de huur opgezegd en wil het pand, naar verluidt, voor andere doeleinden verhuren.

Het afhaalrestaurant moet in augustus weg zijn. De Planeet gaan grondig verbouwd worden en voor Toko Mitra zijn de nieuwe huren niet te betalen.

In 1987 opende Toko Mitra de deuren in het toenmalige winkelcentrum La Vie, waar tegenwoordig Bijenkorf gevestigd is. In 2010 sloot de toko daar de deuren waarna de zaak in 2011 openging in De Planeet, aan de overkant van de straat.

Vragen van GroenLinks

GroenLinks is op de bres gesprongen voor de zaak en vroeg donderdag bij de gemeente of zij wat kunnen betekenen voor Toko Mitra.

Volgens de partij staat het sluiten van het afhaalrestaurant voor een bredere ontwikkeling in de stad waarbij het voor kleine ondernemers lastig is om een geschikte ruimte te vinden in het centrum.

"Het is de 70-jarige eigenaar in de afgelopen tijd helaas niet gelukt om een nieuwe locatie te vinden in de Utrechtse Binnenstad", schrijft GroenLinks. "Er is geen plek. Noodgedwongen heeft hij de handdoek in de ring gegooid. De ongeveer 10 werknemers worden ontslagen."

Wethouder Klaas Verschuure liet op vragen van de partij weten dat hij het met GroenLinks eens is dat er naast grote horecaketens ook plek moet blijven voor kleine lokale ondernemers. "De ruimte voor nieuwe locaties voor horeca, zoals Toko Mira, is in de binnenstad wel beperkt. Voorstellen voor de uitbreiding van lichte horeca liggen nog bij de gemeenteraad. Ook zijn er plekken waar we voorrang geven aan wonen of winkelen."

Toko Mira heeft geen contact gezocht met de gemeente in de zoektocht naar een nieuwe locatie. "De gemeente kan ondernemers in dit soort gevallen doorsturen naar gespecialiseerde makelaars in retail en horeca", aldus Verschuure.