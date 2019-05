De middenbaan van de Maliebaan in Utrecht moet een groene wandel- en fietspromenade worden. Deze baan is nu nog als autoweg in gebruik.

De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer, ook voor auto’s, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit blijkt uit de nieuwe plannen die de gemeente heeft gepresenteerd.

De gemeente en betrokkenen hebben de afgelopen 5 jaar nagedacht over verbetering van de Maliebaan, verbetering van de fietsroute vanaf de singel (de Herenroute) en van de kruising met de veelgebruikte fietsroute over de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat.

Hierbij zijn vier varianten onderzocht voor de Maliebaan en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat. De varianten zijn in 2018 voorgelegd aan betrokkenen, waaruit volgens de gemeente geen duidelijke voorkeur bleek.

Het huidige voorstel is een aanpassing van de promenade-variant. De volledige middenbaan wordt een autovrije promenade voor wandelaars en fietsers. De ventwegen blijven, zoals nu al is, eenrichtingsverkeer waar ook auto’s welkom zijn. Er worden geen afslagverboden of knips ingevoerd.

Plannen voorgelegd aan gemeenteraad

De kruising van de Maliebaan met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat wordt in het ontwerp voor de Maliebaan verder uitgewerkt. Fietsers moeten zo veel mogelijk prioriteit krijgen en de verkeerslichten gaan verdwijnen.

De plannen van de gemeente worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de meerderheid instemt wordt het ontwerp verder uitgewerkt in overleg met omwonenden en ondernemers uit de buurt.