De Klub Lange Mensen (KLM) gaat op 30 mei in Partycentrum Number Four in Stadion Galgenwaard een wereldrecordpoging doen om de grootste bijeenkomst van mensen op een locatie te verbreken.

Het huidige record werd in 2009 in Australië gezet en bestond uit een verzameling van 136 lange mensen op een plek. De KLM verwacht dat dit record in Nederland, met gemiddeld de langste bevolking ter wereld, kan sneuvelen.

Voor de recordpoging zullen alleen mannen langer dan 1.90 meter en vrouwen langer dan 1.80 meter meetellen. Geïnteresseerden die lang genoeg zijn, kunnen zich inschrijven voor de recordpoging op de website van Klub Lange Mensen.

Klub Lange Mensen organiseert Europatreffen

De recordpoging is onderdeel van het Europatreffen 2019 Utrecht. Lange mensen uit heel Europa zijn van 26 mei tot 2 juni te gast bij de KLM in Utrecht, en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en feesten.

De Klub Lange Mensen is een in 1958 opgerichte belangenorganisatie die zich inzet voor mensen die hoog boven hun medemens uitsteken. Ze maken zich bijvoorbeeld hard voor voldoende ruime inrichting van woningen, passende kleding en het ontwerpen van geschikte vliegtuigstoelen.