Binnenland Brand na explosie in pizzeria in het centrum van Utrecht is onder controle De brand in een pand van New York Pizza in het centrum van Utrecht is onder controle. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Maandagochtend omstreeks 10.00 uur brak na een explosie brand uit in de pizzeria. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen NU.nl.