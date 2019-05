De verkoop van een bijzonder Utrechts schaakspel heeft 4.330 euro opgeleverd voor de stichting Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. De schaakspellen werden vrijdag uitgereikt aan hun nieuwe eigenaren.

De stukken van het schaakspel bevatten onder anderen Nijntje, de Domtoren en Paus Adrianus VI en is uitgevoerd in het rood en wit.

Het schaakspel is gemaakt door gemeenteraadslid André van Schie, in verband met zijn afscheid van de raad. De set is in een exclusieve oplage van honderdvijftig exemplaren gemaakt. Daarvan waren precies honderd speldozen in de verkoop voor 100 euro per stuk.

Voorzitter van Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis Remco van Lunteren is blij met de opbrengst: "Kinderen en hun ouders komen nooit voor hun plezier naar het WKZ, maar dankzij giften en donaties als deze kunnen we proberen om het verblijf hier zo prettig mogelijk te maken."

De aanwezigen gingen meteen een potje schaak spelen.