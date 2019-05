De Literaire Boekhandel aan de Lijnmarkt in Utrecht gaat sluiten. De winkel was dertig jaar geopend, maar zal in augustus de deuren sluiten.

De eigenaresse van de boekenzaak laat weten dat het pand, achter haar rug om, is verkocht en dat de nieuwe eigenaar er een andere onderneming gaat beginnen.

Volgens Adelaar is het niet haalbaar om in een ander pand in de binnenstad verder te gaan. Daarvoor zijn de huren te hoog geworden.

Eerder dit jaar werd ook al bekend dat boekhandel De Wijze Kater aan de Mariaplaats na ruim 32 jaar de deuren gaat sluiten. De zaak gaat in september dicht omdat de boekhandel niet meer rendabel zou zijn.