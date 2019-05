Horecazaak Zussen aan de Korte Jansstraat gaat sluiten. Het café is, nadat het 2,5 jaar geleden overgenomen werd, nu weer verkocht.

De eigenaar nam in 2016 het café over. Hij verwachtte toen niet dat hij Zussen twee jaar later zou verlaten. "Maar de kans deed zich nu voor", vertelt Gilian Hehamahua.

"We waren al bezig om na te denken over de toekomst. Zussen liep redelijk tot goed maar met de komst van veel andere horeca in Utrecht moet je goed nadenken over je zaak. Toen we net gingen nadenken waar we heen moesten met Zussen kwam een partij met een bod op de zaak."

Op 25 mei heeft Zussen een afscheidsfeest.