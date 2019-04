Vijf partijen in de Utrechtse gemeenteraad willen opheldering over een plotselinge huurverhoging bij wooncomplex Your Urban Space in Kanaleneiland. De politici willen onder andere weten of er mogelijkheden zijn om eigenaar CANLiving te dwingen tot verminderen van de verhoging.

De partijen Student & Starter, SP, GroenLinks, D66 en PvdA hebben dinsdag een aantal vragen ingediend bij de wethouder.

Ze zijn ontstemd over de huurverhogingen die bij Your Urban Space in Kanaleneiland worden doorgevoerd. Bewoners kregen te horen dat ze tot 7,6 procent hogere huur moesten gaan betalen.

Volgens de partijen is er bij het maken van afspraken over huurverhoging onvoldoende rekening gehouden met bestaande huurders. Bij nieuwbouw zijn dergelijke huurverhogingen niet toegestaan.

Huur werd binnen aantal maanden verhoogd

Toen de eerste bewoners een jaar geleden in de appartementen trokken werd de huur al binnen een aantal maanden verhoogd. Deze nieuwe verhoging komt daar bovenop. De raadsfracties willen dat er gekeken wordt naar juridische middelen om verhuurder CANLiving te manen tot minder hoge prijsstijgingen.

Daarnaast blijkt overigens ook dat huurders nog altijd met gebreken zitten, de verhuurder zou moeilijk bereikbaar en traag zijn met het verhelpen van problemen rond de oplevering van de woningen.