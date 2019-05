Nederland staat zaterdag om 20.00 uur twee minuten stil bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een overzicht van de belangrijkste herdenkingen in Utrecht op 4 mei.

Dodenherdenking binnenstad

De Dodenherdenking van de gemeente Utrecht begint om 18.00 uur, wanneer de vlag op het Domplein halfstok wordt gehesen. Om 19.00 uur wordt er bij de Pieterskerk stilgestaan bij de Dodenherdenking.

Een half uur later, om 19.30 uur, begint de stille tocht die dwars door de binnenstad loopt. De tocht wordt begeleid door het luiden van de grootste Domklok, de Salvator, geluid door het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Om 20.00 uur zijn er twee minuten stilte op het Domplein, burgemeester Jan van Zanen zal na de minuten stilte een toespraak houden. Na de toespraak zal hij samen met de Koosje Heijkoop (102) een krans namens het voormalig verzet.

Herdenkingsconcert- en lezing

Na afloop van de herdenking op het Domplein is om 20.30 uur het Herdenkingsconcert de Domkerk. Zangeres Ellen ten Damme, cabaretier Vincent Bijlo en bigbandleider Konrad Koselleck geven een herdenkingsconcert met een mix van muziek en voordracht.

Tegelijkertijd vindt in het Academiegebouw een lezing plaats van Caroline de Gruyter, europacorrespondent en columnist bij NRC Handelsblad. De avond wordt afgesloten met een optreden van celliste Maya Fridman. De inloop is vanaf 20.15 uur.

Oog in Al

Tussen 19.00 uur en 20.15 vindt er bij het monument op het Beethovenplein een herdenkingsdienst plaats. Bij de plechtigheid houdt wethouder Victor Everhardt een toespraak, gevolgd door een kranslegging samen met een bewoner uit Oog in Al.

Tuindorp

Bij het monument aan het Willem de Zwijgerplantsoen vindt er tussen 19.30 uur en 20.15 uur een herdenkingsplechtigheid plaats met toespraken en kransleggingen. Het Domstad Jeugdorkest zal de kransleggingen met een muzikale bijdrage bijstaan. Gemeenteraadslid Tess Meerding legt aansluitend met een bewoner de krans.

Lombok

Om 19.30 uur is er een samenkomst op het plein voor de Antoniuskerk. Wethouder Anke Klein zal hier een toespraak houden. Na de twee minuten stilte volgt een stille tocht naar het monument op het Jaffaterrein, waar bloemen worden neergelegd. Aansluitend is er een ontvangst in de Assoenamoskee, dit duurt tot 20.30 uur.

Hoograven

De Dodenherdenking in Hoograven begint met een stille tocht vanaf het Marcuscentrum naar de bevrijdingsboom aan de Julianaweg. Deze begint om 19.30 uur. De tocht wordt gevolgd door een herdenkingsplechtigheid met een toespraak van wethouder Lot van Hooijdonk en kranslegging met een bewoner. Aansluitend is er een bijeenkomst in het Scoutinggebouw aan de Verlengde Hoogravenseweg, dit duurt tot 20.30 uur.

Zuidwest (Transwijk)

De Dodenherdenking begint met een wandeling vanaf het plein Hof van Transwijk 16 naar het monument op het Koningin Wilhelminaplein/Lomanlaan. Bij het laatstgenoemde monument vindt de herdenkingsplechtigheid plaats. Tim Homan, raadslid bij de gemeente Utrecht, zal samen met een bewoner een krans plaatsen. De wandeling begint om 19.30 uur, de ceremonie eindigt om 20.30 uur.

Zuilen

Om 19.30 uur begint een stille tocht vanaf de Brandweerkazerne, via de Burgemeester Norbruislaan, met als eindstation het herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein. Hierna volgt een toespraak van wethouder Klaas Verschuure en kranslegging met een bewoner en gemeenteraadslid Hester Assen.