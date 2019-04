Utrecht is genomineerd voor de titel European city of the year. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door The Academy of Urbanism gevestigd in de Engelse stad London. Utrecht stond in 2017 ook al eens op de short-list, maar toen won de Spaanse stad Bilbao.

De prijs voor Europese stad van het jaar is een van de vijf prijzen die jaarlijks wordt uitgereikt door The Academy of Urbanism, een netwerk van Europese experts op het gebied van stedelijke omgeving.

De afgelopen maanden konden mensen een Europese stad nomineren, daar is een shortlist uit voortgekomen waarna leden van de non-profit organisatie een drietal steden hebben genomineerd. Naast Utrecht zijn ook de Portugese stad Porto en de Britse stad Sheffield genomineerd.

Tussen juli en september gaat de jury bezoeken afleggen aan de drie steden. Tijdens deze evaluatiebezoeken gaat er onder andere gekeken worden naar de mate van welzijn en gezondheid in de stad, goed bestuur, aandacht voor milieu en duurzaamheid en het lokale karakter van de stad.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Urbanism Awards in Londen op 27 november 2019.