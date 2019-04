The Student Hotel wil in het Jaarbeurspleingebouw een vestiging openen.

Het Jaarbeurspleingebouw was onderdeel van oude plannen in het stationsgebied, maar kwam nooit van de grond.

Het Jaarbeurspleingebouw moest komen waar de afgelopen tijd een tijdelijk busstation zat. Dat station is nu verplaatst naar de oostzijde, waardoor er weer ruimte is om hier te bouwen. Er moet een multifunctioneel gebouw komen met kantoren, woningen, horeca en andere functies op straatniveau.

Ontwikkelaars CBRE Global Investors en The Student Hotel hebben de gemeente benaderd om het gebouw te ontwikkelen. Wethouder Victor Everhardt denkt dat het concept van The Student Hotel een 'goede programmamix' en 'levendigheid' voor het Jaarbeursplein kan betekenen.

Het doel is om in 2021 te starten met de bouw van het Jaarbeurspleingebouw.

Verschillende partijen bang voor uitbuiting studenten

Dat The Student Hotel naar Utrecht wil komen is al langer bekend. Nadat The Student Hotel december 2016 bekendmaakte een vestiging te willen openen in het oude Rabobankgebouw bij Hoog Catharijne, ontstond er veel commotie.

Verschillende Utrechtse partijen zoals Student & Starter, de PvdA en studentenbelangenbehartiger Vidius vreesden voor uitbuiting van studenten.

In The Student Hotel krijgen studenten namelijk geen huurovereenkomst aangeboden, maar een hotelovereenkomst. Het college was het niet eens met de kritiek en zag het juist als een goede aanvulling op het aanbod voor huisvesting van studenten.

De gemeenteraad zal een bezoek kunnen brengen aan The Student Hotel aan de Wibautstraat in Amsterdam. Daarna moeten er tekeningen komen en wordt beoordeeld of de plannen passen binnen de visie van de gemeente.