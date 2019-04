Het Landhuis Oud Amelisweerd wordt tijdelijk een pop-up museum. Op initiatief van Museum Huis Doorn, gesteund door de partners van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (SSKU) zullen er objecten uit de depots van de vier verschillende kastelen tentoongesteld worden.

Herman Sietsma, directeur van Museum Huis Doorn, en wethouder Victor Everhardt tekenden vandaag in aanwezigheid van wethouder Anke Klein een huurcontract van één jaar. In Oud Amelisweerd worden spullen tentoongesteld uit Huis Doorn, Kasteel de Haar, Slot Zuylen en Kasteel Amerongen. Ook komt er volgens Sietsema ruimte voor moderne kunst.

Sietsma: "Er zijn hier vijf verschillende kastelen die vlakbij elkaar liggen maar allemaal verschillende verhalen hebben. In Oud Amelisweerd willen we die verhalen met elkaar verbinden." Sietsma kon nog niet vertellen wat er precies te zien zal zijn in het museum; het idee voor het pop-up museum is vier weken geleden bedacht, en er is nog veel in ontwikkeling.

Verder vertelde Sietsma dat er geen vaste tentoonstelling komt. Als onderdeel van het pop-up idee zullen de tentoonstellingen regelmatig afgewisseld worden. De eerste tentoonstelling gaat op 10 juni open. Het Huis Doorn huurt het museum één jaar, met ruimte voor verlenging als de tentoonstellingen succesvol blijken.

Oud Amelisweerd werd vorig jaar failliet geklaard

Museum Oud Amelisweerd werd vorig jaar failliet verklaard waardoor het landhuis leeg kwam te staan. Ondanks jaren van subsidie lukte het de instelling niet om een financieel gezonde organisatie op te bouwen. Daarmee kwam ook het landhuis leeg te staan.

De gemeente ging op zoek naar een nieuwe exploitant voor het gebouw. In januari werd bekend dat de Kunstuitleen het gebouw zou gaan huren. Echter bleek het niet toegankelijk genoeg te zijn, en de exploitatie was te duur.