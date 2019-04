De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een zogeheten maatregel Toezicht en Begeleiding opgelegd aan twee vijftienjarigen voor het in brand steken van meerdere auto's in de regio Utrecht. Het tweetal is daarnaast veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf van 100 uur.

Een van de verdachten, een vijftienjarige jongen uit Nieuwegein, was betrokken bij twee autobranden in Utrecht en elf in Nieuwegein. Zijn medeverdachte, een vijftienjarige jongen uit De Meern, was betrokken bij zeven autobranden in Nieuwegein.

Het tweetal heeft daarnaast vorig jaar november een rijdende bus met stenen bekogeld. Een inzittende van de bus werd geraakt door een van de stenen.

De jongens werden in december vorig jaar samen met een negentienjarige vrouw aangehouden voor de autobranden. De vrouw moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

De twee vijftienjarige jongens komen onder toezicht van de reclassering te staan. Ook worden zij begeleid en behandeld.