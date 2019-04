De Universiteit Utrecht (UU) organiseert binnenkort een debat over de reiskostendeclaraties van voorzitter Anton Pijpers. Hierin zullen leden van de Universiteitsraad en de raad van bestuur met elkaar in gesprek gaan.

Het debat is een reactie op de ruim 124.000 euro die Pijpers in 2018 aan binnenlandse reiskosten declareerde. De Universiteitsraad, bestaande uit twaalf studenten en twaalf personeelsleden van de UU ende raad van bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UU zullen over de kosten discussiëren.

De beide raden zullen proberen binnen een maand het debat te plannen.

De kosten kwamen aan het licht nadat de UU vorige week het jaaroverzicht van de declaraties van het bestuur publiceerde. Geschiedenisstudent en Universiteitsraadslid Floris Boudens (22) vond de kosten te hoog, en stuurde het overzicht naar de tweede kamer, wat tot vragen leidde.

Universiteit heeft stappen genomen

Dit werd Boudens niet in dank afgenomen. De voorzitter van de raad vond dat hij de integriteit van de raad had beschadigd, en vroeg of Boudens zijn excuses wilde maken.

Een woordvoerder van de UU benadrukte dat de universiteit al stappen heeft genomen om de reiskosten omlaag te brengen, en dat alle declaraties volledig volgens de regels zijn gedaan. Mochten er naar aanleiding van het debat maatregelen worden genomen, dan zal Pijpers zich daar aan gaan houden.