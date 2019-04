De voedselbanken in Kanaleneiland, Rivierenwijk en Zuilen moeten in buurtcentra komen om problemen met huisvesting op te lossen. De locaties van de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) krijgen dan een centraal magazijn waar de pakketten worden samengesteld.

Er zijn al langere tijd problemen met huisvesting van voedselbanken in Utrecht. De locaties zijn vaak tijdelijk en de organisatie is afhankelijk van gratis of goedkope huisvesting. Omdat er ook een magazijn nodig is bij de verschillende locaties is het lastig om een nieuwe plek te vinden.

De SVU gaat nu een pilot starten om deze problemen op te lossen. De locaties Kanaleneiland, Rivierenwijk en Zuilen krijgen een centraal magazijn aan de Arkansansdreef waar voedselpakketten worden samengesteld.

Zo is er geen aparte opslagruimte nodig bij de uitgiftepunten en kunnen de buurtcentra worden gebruikt als plek waar Utrechters hun eten kunnen ophalen.

Wekelijks worden zo’n 500 Utrechtse huishoudens voorzien van een pakket. Na zomer 2019 gaat het eerste uitgiftepunt van de pilot open.