Fatoumata Diawara, Iris van Herpen & Salvador Breed, Jenny Hval, Moon Duo, Patrick Higgings en The Bug zijn de curatoren voor de programmering van de dertiende editie van festival Le Guess Who?.

Le Guess Who? is een festival voor grensverleggende muziek en wordt in Utrecht op veel plekken gehouden. De dertiende editie is van 7 tot en met 10 november.

De Malinese muzikant Fatoumata Diawara en Nederlandse fashionfuturist Iris van Herpen & geluidskunstenaar Salvador Breed stellen een programma samen.

Ook de Noorse multidisciplinaire artiest Jenny Hval, elektronische producer The Bug, New Yorkse avant-gardecomponist Patrick Higgins en psychedelische krautrockband Moon Duo gaan optredens samenstellen.

Alle curatoren, met uitzondering van Iris van Herpen & Salvador Breed, treden ook zelf live op tijdens Le Guess Who? 2019. De gecureerde programma’s worden later bekendgemaakt via de website