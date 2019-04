Floris Boudens (22), de student die aan de bel trok vanwege de hoge declaraties van de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht (UU) ligt nu volgens eigen zeggen zelf onder vuur. Hij vertelde aan Trouw dat hij op weinig steun kan rekenen op de universiteit.

Boudens, student geschiedenis aan de UU en lid van de medezeggenschapsraad, trok vorige week aan de bel vanwege de ruim 124.000 euro aan reiskosten die bestuursvoorzitter Anton Pijpers in 2018 declareerde.

Dit zou hem niet in dank zijn afgenomen. Pijpers zou in een persoonlijk gesprek tegen Boudens gezegd hebben dat de declaraties "transparant, eerlijk en rechtmatig" waren.

Ook vindt raadsvoorzitter Fred Toppen dat Boudens zijn excuses moet aanbieden.

De klokkenluider werkt nu aan een 'boze brief' aan de raad van toezicht, die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de declaraties. In de brief stelt hij een aantal eisen, namelijk een maximale vergoeding van 40.000 euro per jaar en volledige transparantie van de kosten.