In een bedrijfspand op industrieterrein Nieuw Overvecht in Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een handgranaat gevonden.

De Explosieven Opsporingsdienst (EOD) heeft het explosief inmiddels onschadelijk gemaakt. Er waren veel hulpdiensten aanwezig.

De politie weet nog niet wie het explosief daar heeft geplaatst. Wie de melding heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

Een dag eerder werd ook in de Spuistraat in Amsterdam een handgranaat gevonden. De straat met de parkeergarage waar het explosief werd gevonden, werd enkele tijd afgesloten. Het is ook in Amsterdam nog niet bekend wie de handgranaat daar heeft neergelegd.

De Spuistraat werd later zaterdag weer vrijgegeven.