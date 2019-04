Utrecht

Van Zanen wil praten met ondernemers over rijgedrag maaltijdbezorgers

Burgemeester Jan van Zanen wil met ondernemers in Utrecht gaan praten over het rijgedrag van maaltijdbezorgers. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van een aantal fracties in de gemeenteraad, die zich zorgen maken over het rijgedrag van bezorgers op snor- en elektrische fietsen.