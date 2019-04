Burgemeester Jan van Zanen wil met ondernemers in Utrecht gaan praten over het rijgedrag van maaltijdbezorgers. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van een aantal fracties in de gemeenteraad, die zich zorgen maken over het rijgedrag van bezorgers op snor- en elektrische fietsen.

Rik van der Graaf, fractiemedewerker van de ChristenUnie, stelde donderdag een aantal vragen namens de ChristenUnie, het CDA, de VVD en de PvdA.

Zij stellen dat maaltijdbezorgers zich gevaarlijk gedragen in het verkeer en dat er vaker lichamelijk letsel voorkomt bij ongevallen waarbij maaltijdbezorgers betrokken zijn. De fracties willen weten of de burgemeester bereid is hier maatregelen tegen te nemen.

Als voorbeeld verwees Van der Graaf naar Rotterdam, waar bezorgers na een ongeval op eigen kosten een cursus verantwoord rijgedrag moeten volgen en waar de restaurants in uiterste gevallen niet meer mogen bezorgen en zelfs hun vergunning kunnen verliezen.

Verder vroeg de raad of er gekeken kan worden naar een aparte registratie voor ongevallen met maaltijdbezorgers, een helmplicht en een verplichte bel voor elektrische fietsen.

Van Zanen: 'Alle mogelijke maatregelen worden onderzocht'

Van Zanen zei alle mogelijke maatregelen te onderzoeken, en hoopt nog voor de zomer met ondernemers om tafel gaan. Hij stelde dat de gemeente niet bevoegd is om een bel- en helmplicht te handhaven maar dat hij het bij de ondernemers zou aankaarten.

"Ik ga een aantal van de ondernemers bij elkaar roepen, en een oplossing verzinnen. Ze doen hun best, maar het leidt inderdaad tot onwenselijke situaties", aldus Van Zanen.