De gemeente is niet blij met de plannen van een feestorganisator om vuurwerk af te steken met Koningsnacht in het Máximapark. Om broedende vogels in het park te beschermen wil de gemeente dat de provincie, en verantwoordelijke, het vuurwerk niet door laat gaan.

Volgens wethouder Kees Diepeveen is het afsteken van vuurwerk in het park onwenselijk, zo zei hij donderdag tijdens het vragenvuurtje. Ook Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel. "In de buurt van deze locatie is nota bene een archeologische opgraving stilgelegd omdat daar steenuilen aan het broeden zijn".

Het college is echter niet in staat het vuurwerk te verbieden: het verlenen van toestemming is een taak van de provincie. De gemeente gaat de komende dagen dan ook in gesprek met de provincie, initiatiefnemers van het feest en de horecalocatie.

De provincie heeft al laten weten een onderzoek in te stellen naar het effect van het vuurwerk op de vogels.