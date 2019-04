De 23-jarige Utrechter die verantwoordelijk is voor een ernstig verkeersongeval op de Kaatstraat heeft 10 maanden celstraf gekregen. Een fietsende studente raakte vorig jaar in september zwaargewond toen zij door de verdachte van achteren werd aangereden met zijn auto.

De verdachte had die avond een aanzienlijke hoeveelheid alcohol gedronken en reed te hard. Hij reed van achteren op de fietser in en de studente overleefde het ongeluk maar net.

Het slachtoffer heeft lange tijd in levensgevaar verkeerd, heeft langdurig moeten revalideren en is nog altijd niet volledig hersteld.

Man krijgt geen ISD-maatregel

De rechtbank gaat niet mee in de eis van de officier van justitie om de man een ISD-maatregel, een combinatie van detentie en behandeling in een gesloten setting, te geven.

"Hoewel verdachte eerder is veroordeeld, passen de bewezen verklaarde feiten niet in een patroon." Daarom krijgt de Utrechter een gevangenisstraf van 10 maanden. Daarnaast hij is zijn rijbewijs drie jaar kwijt.

Getuigen verklaarden hoe zij zagen dat een auto rond 3.00 uur met hoge snelheid en zonder te remmen de fietsster schepte en vervolgens door reed. Hulpverleners vochten voor het leven van de jonge vrouw die er slecht aan toe was.

Een van omstanders gedroeg zich hinderlijk

Een van de omstanders bij de plaats van het ongeluk stelde zich hinderlijk op en was lastig, waarop de politie hem wegstuurde. Deze man bleek de latere verdachte te zijn.

Nadat hij zijn auto in de buurt geparkeerd had, is hij bij het ongeluk komen kijken. De beschadigde auto leidde de politie de volgende dag al snel naar de verdachte, waarna hij werd aangehouden.