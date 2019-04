Veertig tweedejaarsstudenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) vullen op 24 april de bibliotheek in Hoograven met "kunstzinnige projecten". De studenten hebben zich laten inspireren door de bibliotheek, de bezoekers en de wijk Hoograven.

De studenten tonen onder meer een door hen gemaakt buurtboek met mini-biografieën van bewoners en er is een "kussenfort" voor kinderen. Ook dient de bibliotheek als startpunt voor rondleidingen door de wijk, waarbij studenten vertellen over kunstwerken die er te vinden zijn. Hoewel sommige kunstwerken duidelijk te zien zullen zijn, moeten bezoekers anderen zelf proberen te vinden.

Studenten zijn donderdag al druk bezig met de voorbereidingen voor 24 april. Zo interviewen ze bibliotheekbezoekers en werken ze aan het maken van een bijzondere ingang in de bibliotheek.

De dag is onderdeel van het project Maker in de Bibliotheek, dat nieuwe manieren zoekt om mensen te interesseren voor en betrekken bij kunst en lezen. Eerdere projecten waren Casa d'Arte in de Bibliotheek Kanaleneiland en geluidsstudio Remix in de Bibliotheek Zuilen. De kunstdag op de 24e in Hoograven duurt van 14.00 tot 16.30 uur.