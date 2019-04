Utrecht krijgt vier nieuwe snelheidsdisplays. De 'smileyborden' worden deze week op verschillende locaties in Utrecht opgehangen. De borden zijn bedoeld om automobilisten te wijzen op hun snelheid en doen dit met een blije of verdrietige smiley.

Er zijn nu in totaal twaalf displays in de stad. De borden worden om de zes weken op een andere plaats in de stad opgehangen. CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren hielp met het ophangen van een bord aan de Van Vollenhovenlaan.

“Deze borden zijn een nuttige manier om snel actie te kunnen ondernemen. De meldingen die we krijgen van bewoners over hard rijden en de cijfers uit de panelen helpen ons ook om in beeld te krijgen waar de gemeente meer moet doen.”

Volgens de gemeente helpen de borden automobilisten bewust te worden van hun snelheid, en passen ze de snelheid ook aan.

De komende weken hangen de borden op de Multatulistraat, Willem van Noortstraat, Tigrisdreef, Schonberglaan, Maliesingel, Wittevrouwensingel, Voorsterbeeklaan, Constant Erzeijstraat, Van Vollenhovenlaan, Eisenhowerlaan en twee op de Proostwetering.