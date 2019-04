Het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht vorig jaar is gedaald met 17,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

In totaal zijn er in de provincie vorig jaar 33 mensen overleden in het verkeer. Een jaar eerder was dat 40. In 2016 was er nog sprake van 44 verkeersdoden.

Landelijk grootste toename sinds 1989

Landelijk is er wel sprake van een flinke toename in het aantal verkeersdoden. Het gaat om 678 mensen in totaal die zijn omgekomen door verkeersongevallen. Het CBS meldt donderdag dat dit de grootste toename sinds 1989 is.

Een derde van alle dodelijke slachtoffers kwam om het leven door een aanrijding met een personenauto of bestelauto en bijna 14 procent door een botsing met een vrachtwagen of bus. 21 procent reed tegen een boom of een ander obstakel.

Minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen noemt de toename in een reactie "slecht nieuws, dat helaas niet onverwacht komt". In het najaar komt er een analyse over de oorzaak van de stijging "maar we zien dat het steeds drukker op onze wegen en fietspaden wordt".

Volgens van Nieuwenhuizen maken de cijfers duidelijk dat er extra stappen gezet moeten worden. Eind vorig jaar heeft ze een plan gepresenteerd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.